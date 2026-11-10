Британцы массово скупают консервы и антисептики после призыва властей Британцы начали скупать антисептики и консервы после рекомендаций властей

Москва10 ноя Вести.Британцы начали активно скупать антисептики для рук, бутилированную воду и консервы после правительственной кампании, призывающей домохозяйства создавать запасы на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Worldpanel by Numerator.

Рекомендации вышли 22 октября, и за следующие 10 дней продажи антисептиков выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду увеличился на 67%, а на консервы - на 37%.

Аналитики отмечают, что речь идет не о панической скупке товаров, а о соблюдениях рекомендаций: покупатели просто добавляют продукты в свои обычные еженедельные покупки.