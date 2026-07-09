Пашинян заявил, что проект новой конституции Армении будет готов до конца года

Проект новой конституции Армении хотят подготовить до конца года Пашинян заявил, что проект новой конституции Армении будет готов до конца года

Москва9 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект новой армянской конституции подготовят и опубликуют до конца года.

Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем сообщил Пашинян журналистам, его слова передает ТАСС

Он отметил, что обнародование проекта конституции было решено отложить из-за парламентских выборов, чтобы обсуждения нового основного закона прошли надлежащим образом.

Ранее Пашинян говорил, что инициирует принятие новой конституции страны в случае завоевания большинства на парламентских выборах. Он заявлял, что конституцию будут принимать путем референдума.