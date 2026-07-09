Москва9 июлВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект новой армянской конституции подготовят и опубликуют до конца года.
Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуемсообщил Пашинян журналистам, его слова передает ТАСС
Он отметил, что обнародование проекта конституции было решено отложить из-за парламентских выборов, чтобы обсуждения нового основного закона прошли надлежащим образом.
Ранее Пашинян говорил, что инициирует принятие новой конституции страны в случае завоевания большинства на парламентских выборах. Он заявлял, что конституцию будут принимать путем референдума.