Профессор РАН рассказала об интересе африканцев к изучению русского языка Профессор: интерес к изучению русского в Африке связан с исторической памятью

Москва29 ноя Вести.Интерес африканцев к изучению русского языка тесно связан с исторической памятью и наследием СССР. Об этом рассказала директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, профессор Ирина Абрамова в интервью ИС "Вести".

Запустить процесс деколонизации Африки во второй половине XX века удалось лишь благодаря поддержке СССР. При активной поддержке Советского Союза в Африке были построены сотни промышленных предприятий, масштабные научные центры, школы, университеты, больницы.

Колоссальный интерес у африканцев к изучению русского языка. Везде создаются Русские дома, причем не только Россотрудничеством, создаются и коммерческие Русские дома, кабинеты русского языка. Большой интерес к России, интерес к языку, доброе отношение, которое сохранилось. Эта историческая память, которая передается от старших к младшим в рамках большой семьи отметила Абрамова

Однако, по ее словам, африканские страны до сих пор зависимы от западных с точки зрения управления и информации. Ведь 80% мировой информации до сих пор дается на английском языке, и ее направленность - это искажение реальности. Западные медиа рисуют в Африке страшные картины о жизни в России.