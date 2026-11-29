"В ушанках с автоматами": какую картину о РФ западные медиа транслируют в Африку Профессор: западные медиа рисуют страшные картины о жизни в РФ для стран Африки

Москва29 ноя Вести.Западные медиа рисуют страшные картины о жизни в России для африканских стран, рассказала директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, профессор Ирина Абрамова в интервью ИС "Вести".

Она рассказала о встрече с делегацией из Уганды, которая приехала на заседание Генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!" в Москву.

Я их спросила, как им Москва. Он сделал большие глаза и говорит: "Я был в полном шоке". То, что нам рассказывают у себя…" Причем это не в Европе, это в Уганде, где у них лидер антиколониалист и борец за правду. Все абсолютно по-другому. Он был в полном шоке. Им рисуют страшные картины жизни в России, все в ушанках с автоматами ходят, все эти стереотипы поделилась Абрамова

Профессор отметила, что африканские страны до сих пор зависимы от западных с точки зрения инструментария управления и информации. Ведь 80% мировой информации до сих пор дается на английском языке, и ее направленность - это искажение реальности в значительной степени, считает эксперт.