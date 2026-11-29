Эксперт: с каждой страной Африки надо работать отдельно и понимать ее специфику

Профессор: Африка признает многообразие и разный путь развития для каждой страны Эксперт: с каждой страной Африки надо работать отдельно и понимать ее специфику

Москва29 ноя Вести.Африка признает многообразие и разный путь развития для каждой страны, рассказала директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, профессор Ирина Абрамова в интервью ИС "Вести".

По ее словам, в отличие от Запада, который пытается все унифицировать, африканские страны признают свое этническое и культурное многообразие, от которого зависит и путь развития государств.

Африка признает многообразие и признает разный путь развития для каждой страны. То есть то, что мы считаем суверенитетом, Африка воспринимает очень здорово. Что интересно, в Африке люди оптимистичны. Там солнце, яркие краски, богатое природное разнообразие. И я думаю, что это восприятие мира в ярких красках наложило большой отпечаток на менталитет африканцев. И вообще Африка сегодня очень хочет развиваться, она осознала свои возможности, она осознала свои противоречия и риски отметила профессор

Она добавила, что приезжала в Эфиопию в 2024 и 2025 годах и заметила колоссальные изменения в развитии столицы Аддис-Абебы.

Там открылся центр искусственного интеллекта. Там создаются очень многие современные производства, активно развивается, например, солнечная энергетика, развиваются транспортные коридоры, строятся новые порты, развиваются авиационные сети. 13 стран Африки развиваются в год с темпами выше 6%, что тоже очень показательно… Могут быть какие-то общие принципы, но с каждой страной нужно работать отдельно и понимать ее специфику подчеркнула Абрамова

Ранее руководитель Группы изучения массмедиа и информационной сферы Африки Института Африки РАН Вероника Усачева рассказала, что мировая экономика остановится, если не будет использовать недра Африки.