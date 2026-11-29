"Экономика остановится": какое значение недра Африки имеют для всего мира Эксперт Усачева: мировая экономика остановится без использования недр Африки

Москва29 ноя Вести.Мировая экономика остановится, если не будет использовать недра Африки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Группы изучения массмедиа и информационной сферы Африки Института Африки РАН Вероника Усачева.

На континенте сосредоточено 30% мировых запасов природных ресурсов, причем большинство из них необходимо для производства современной высокотехнологичной продукции. В Африке есть вся таблица Менделеева, в ее недрах сосредоточена большая часть мировых залежей алмазов и до 25% урановых запасов планеты.

Если не использовать недра Африки, то, наверное, мировая экономика на данном этапе остановится. То, что нужно для развития электроники, в том числе то, на чем потом вырастает искусственный интеллект, это, в основном, Африка, в частности, очень зависит от тантала, который находится в Демократической Республике Конго объяснила ученый

По словам эксперта, в Африке достаточно много редкоземельных металлов, каждый год открываются новые месторождения. С течением времени запасы Африки будут постоянно пополняться.