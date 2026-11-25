Москва25 нояВести.Россия готова обеспечить поставки зерна в Африку через Балтийское море, маршрут не перекрыт. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.
Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной. И мы исходим из того, что маршрут через Балтику сохраняетсяотметил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос
21 ноября глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал о нападении БПЛА на российский сухогруз в международных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ. Судно направлялось в Калининград, эвакуация экипажа не потребовалась. По данным источника ТАСС, на борту Sparta II находились лакокрасочные материалы.
24 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз.