Москва18 ноя Вести.На сегодняшний день африканское направление становится для России одним из центральных во внешней политике страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире, где проходит четвертая российско-африканская конференция.

По его словам, ожидания от конференции самые позитивные.

Поскольку данная конференция, как мы надеемся, позволит обменяться мнениями и нащупать те пути для развития отношений между Россией и Африкой, которые будут наиболее приемлемы для обеих сторон. Конечно, для российского Министерства иностранных дел будет важно и интересно получить от экспертного сообщества рекомендации по тому, как можно выстраивать данный диалог и данную кооперацию наиболее эффективным способом. Естественно, МИД готов учитывать все эти рекомендации, претворять их в своей работе, поскольку для России на сегодня африканское направление становится одним из центральных в нашей внешней политике, и мы твердо настроены на всемерное продвижение, развитие отношений с африканскими странами во всех областях сказал заместитель министра иностранных дел РФ

Ранее президент Ганско-Российского делового совета Лоуренс Авуку-Боатенг заявил, что республику Гана и Россию связывают очень хорошие двусторонние отношения.