В Гане заявили о хороших отношениях с Россией В Гане отметили наличие хороших отношений с Россией

Москва16 ноя Вести.Республику Гана и Россию связывают очень хорошие двусторонние отношения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Ганско-Российского делового совета Лоуренс Авуку-Боатенг на полях Международного экспортного форума "Сделано в России".

На форуме прошел питч-практикум "Россия – Африка", где участники обсудили работу по выстраиванию связей между бизнес-сообществами и развитию долгосрочной кооперации на африканском континенте.

У Ганы очень хорошие отношения с Россией. Знаете, первый президент африканского государства, который посетил СССР, был лидером Ганы – доктор Кваме Нкрума. С тех пор нас связывает дружба рассказал он

Ранее в МИД РФ сообщили о значительном интересе африканских государств к расширению энергетического сотрудничества с Россией.