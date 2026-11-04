В Россотрудничестве отметили сближение в отношениях РФ и Танзании Россотрудничество: наметилось сближение России и Танзании

Москва4 ноя Вести.Интерес к России и русской культуре в Танзании традиционно высокий, но сейчас наметилось сближение в отношениях двух стран. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель представительства Россотрудничества в Объединенной Республике Танзания Александр Евстигнеев.

Интерес традиционно высокий и сейчас, можно сказать, и повышенный, потому что наметилось сближение наших двух стран. Мы это видим по молодежи, которая приходит к нам (в Русский дом – прим. ред.) – это наша целевая аудитория рассказал он

Ранее сообщалось, что в Танзании ожидают расширение сотрудничества с РФ после саммита "Россия – Африка". Президент Владимир Путин назвал прошедшее мероприятие успешным и заявил, что оно придаст мощный импульс российско-африканскому взаимодействию.