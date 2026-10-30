Путин поблагодарил лидера Ганы Драмани Махаме за поддержку резолюций РФ в ООН

Путин поблагодарил президента Ганы за поддержку российских резолюций в ООН Путин поблагодарил лидера Ганы Драмани Махаме за поддержку резолюций РФ в ООН

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Ганы Джону Драмани Махаме за постоянную поддержку российских инициатив и проектов резолюций на площадке Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом глава государства заявил в ходе двусторонней встречи с ганским коллегой.

Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в дальнейшем укреплении внешнеполитической координации с Аккрой на различных международных форумах.

Признательны за традиционную поддержку российских резолюций в ООН подчеркнул Владимир Путин

Президент отметил и поприветствовал независимый внешнеполитический курс властей Ганы. Он обратил особое внимание на усилия руководства этой африканской страны в борьбе с современными проявлениями неоколониализма.

Как заявил в разговоре президент Ганы, Россия всегда была на стороне Африки, когда Африка боролась с апартеидом. Россия всегда поддерживала Африку и помогала ей преодолеть сложные времена.