Москва30 октВести.Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Ганы Джону Драмани Махаме за постоянную поддержку российских инициатив и проектов резолюций на площадке Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом глава государства заявил в ходе двусторонней встречи с ганским коллегой.
Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в дальнейшем укреплении внешнеполитической координации с Аккрой на различных международных форумах.
Признательны за традиционную поддержку российских резолюций в ООНподчеркнул Владимир Путин
Президент отметил и поприветствовал независимый внешнеполитический курс властей Ганы. Он обратил особое внимание на усилия руководства этой африканской страны в борьбе с современными проявлениями неоколониализма.
Как заявил в разговоре президент Ганы, Россия всегда была на стороне Африки, когда Африка боролась с апартеидом. Россия всегда поддерживала Африку и помогала ей преодолеть сложные времена.
Позиция России всегда находится в солидарности с Африкой, и мы это очень ценимотметил Джон Драмани Махаме