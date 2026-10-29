Президент Ганы сообщил о переговорах с Росатомом по строительству первой АЭС

Гана начала с Росатомом переговоры о первой АЭС в стране Президент Ганы сообщил о переговорах с Росатомом по строительству первой АЭС

Москва29 окт Вести.Власти Ганы и Росатом начали переговоры о строительстве первой АЭС в стране, сообщил президент Ганы Джон Драмани Махама.

Он отметил, что в стране не хватает генерации электричества, и Россия могла бы в этом помочь.

Мы инициировали переговоры с Росатомом о строительстве первой АЭС в Гане заявил Драмани Махама на заседании саммита Россия-Африка

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка открылся в Москве в среду.

В среду Росатом назвал три африканские страны, где может построить АЭС - это Эфиопия, Руанда и Замбия.