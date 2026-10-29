Москва29 октВести.Власти Ганы и Росатом начали переговоры о строительстве первой АЭС в стране, сообщил президент Ганы Джон Драмани Махама.
Он отметил, что в стране не хватает генерации электричества, и Россия могла бы в этом помочь.
Мы инициировали переговоры с Росатомом о строительстве первой АЭС в Ганезаявил Драмани Махама на заседании саммита Россия-Африка
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка открылся в Москве в среду.
В среду Росатом назвал три африканские страны, где может построить АЭС - это Эфиопия, Руанда и Замбия.