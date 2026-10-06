Армения пока не приняла окончательного решения по проекту строительства АЭС

Пашинян заявил, что Армения не исключает российский вариант для новой АЭС Армения пока не приняла окончательного решения по проекту строительства АЭС

Москва6 окт Вести.Армения еще не определилась с выбором технологии для строительства новой атомной электростанции, однако Ереван не исключает сотрудничество с Россией по этому проекту. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью порталу Infocom.

По словам главы армянского правительства, необходимость возведения мощного энергоблока (в частности, на 1 ГВ) вызвана резким переходом страны из статуса экспортера в дефицитное по электроэнергии государство из-за крупных инвестиционных проектов и запуска дата-центров.

Пашинян отметил, что ранее власти рассматривали исключительно вариант модульных АЭС, но теперь масштабы запросов инвесторов, включая интерес со стороны корпорации Amazon, требуют более мощных решений, хотя и другие варианты помимо российского также остаются на рассмотрении.