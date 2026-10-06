Москва6 октВести.Армения еще не определилась с выбором технологии для строительства новой атомной электростанции, однако Ереван не исключает сотрудничество с Россией по этому проекту. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью порталу Infocom.
По словам главы армянского правительства, необходимость возведения мощного энергоблока (в частности, на 1 ГВ) вызвана резким переходом страны из статуса экспортера в дефицитное по электроэнергии государство из-за крупных инвестиционных проектов и запуска дата-центров.
Пашинян отметил, что ранее власти рассматривали исключительно вариант модульных АЭС, но теперь масштабы запросов инвесторов, включая интерес со стороны корпорации Amazon, требуют более мощных решений, хотя и другие варианты помимо российского также остаются на рассмотрении.