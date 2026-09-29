Пашинян: Ереван примет решение по строительству новой АЭС в ближайшее время

Пашинян рассказал, когда Армения примет решение о строительстве новой АЭС Пашинян: Ереван примет решение по строительству новой АЭС в ближайшее время

Москва29 сен Вести.Армения примет решение по строительству новой атомной электростанции (АЭС) в ближайшее время, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян и Лихачев обсудили вопросы, касающиеся продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, а также предложения со стороны РФ относительно строительства нового атомного энергоблока. В ходе беседы Лихачев представил подробности этих предложений и возможные механизмы строительства как новой АЭС, так и энергоблоков малой и средней мощности.

Премьер-министр отметил, что правительство продолжает обсуждение предложений, поступивших от международных партнеров относительно строительства нового атомного энергоблока, и решение будет принято в ближайшее время говорится в сообщении

Пашинян подчеркнул, что итоговый выбор будет продиктован сугубо экономическими факторами. В их числе он назвал цену, качество, безопасность, сроки и гарантии.