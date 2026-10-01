Пашинян заявил, что Армении будет недостаточно малой АЭС Пашинян: Армения может выбрать проект АЭС мощностью 1 000 МВт для новой станции

Москва1 окт Вести.Армении вскоре перестанет хватать мощности модульной атомной электростанции (АЭС), поэтому не исключено, что она выберет проект АЭС с мощностью 1 000 МВт для строительства новой станции. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе разговора с журналистами.

Так он ответил на вопрос о предложении главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева построить в Армении АЭС мощностью 1 000 МВт. По его словам, ранее Ереван придерживался того, что "ничего больше модульной АЭС не нужно".

Но сейчас в условиях этих изменений (рост потребления из-за развития ИИ. – Прим. ред.) мы должны понять [что делать], потому что модульной нам, скорее всего, уже не будет хватать. Они бывают до 600 МВт, но мы должны смотреть, что будет через 10 лет... В ближайшие месяцы решим. Не исключается, что станция в 1 000 МВт будет самым рациональным решением добавил Пашинян

Ранее Лихачев и глава армянского правительства обсудили продление работы АЭС в республике до 2036 года.