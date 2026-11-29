Профессор Абрамова объяснила, как Африка все еще остается зависимой от Запада Профессор Абрамова: африканские страны до сих пор остаются зависимыми от Запада

Москва29 ноя Вести.Деколонизация Африки, которая началась в 60-е годы прошлого века, так и не была завершена. Запад через скрытые механизмы до сих пор держит в зависимости африканские страны, рассказала директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, профессор Ирина Абрамова в интервью ИС "Вести".

Страны Африки остаются в значительной степени с точки зрения инструментария и управления зависимыми от Запада. Несмотря на то, что экономический потенциал сейчас находится в странах Глобального Юга, именно механизм самоуправление, финансы - все это находится в руках Запада. И главное - это информация, потому что 80% мировой информации до сих пор дается на английском языке, и вся направленность этой информации - это искажение реальности в значительной степени отметила профессор

Она добавила, что, когда представители африканских стран приехали в Москву на саммит Россия - Африка, они были удивлены тому, что реальность не соответствует картине, которую им рисуют в медиа.