Москва24 ноя Вести.Главная задача западных СМИ заключается в "воспитании инстинкта своих".

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Во-первых, ну вот если говорить об отношении общественного мнения Запада к тому, что происходит, то, очевидно, что, с одной стороны, там есть какое-то брожение внутри западного общества, но, с другой стороны, в общем, пока средствам массовой информации удалось вывести … фактор общественного мнения в сторону … В целом, вот эта главная ключевая миссия … западных СМИ прежде всего, которая состоит в воспитании "инстинкта своих". То есть даже не просвещения людей, именно воспитание инстинкта первой реакции на то, что происходит в России, дает о себе знать довольно неплохо прокомментировал он

Ранее в статье, опубликованной в немецкой газете Berliner Zeitung, было сказано, что глава европейской дипслужбы Кая Каллас все больше становится обузой для Евросоюза, череда промахов ведет ее к изоляции. По их мнению, именно Каллас, в итоге рискует оказаться в стороне от важных переговоров.