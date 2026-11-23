СМИ Германии: Каллас все больше становится обузой для Евросоюза Berliner Zeitung: Каллас все больше становится обузой для Евросоюза

Москва23 ноя Вести.Глава европейской дипслужбы Кая Каллас все больше становится обузой для Евросоюза, череда промахов ведет ее к изоляции. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Berliner Zeitung.

Издание пишет, что именно Каллас, которая должна предпринимать в Европе усилия для организации прямых контактов с Москвой, в итоге может оказаться в стороне от важных переговоров.

Серия политических и дипломатических промахов не только привела к изоляции представителя ЕС по иностранным делам на международной арене, но и сделала ее в Брюсселе мишенью для насмешек и критики говорится в статье

Автор статьи полагает, что сейчас в ЕС предпринимаются попытки ограничить влияние Каллас на Европейскую внешнеполитическую службу, а Германия выступает за то, чтобы эта структура в большей степени была подчинена главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.