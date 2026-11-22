El País: Каллас никогда не рассматривали на должность переговорщика с Россией

Каллас никогда не рассматривали на должность переговорщика с РФ, пишут СМИ El País: Каллас никогда не рассматривали на должность переговорщика с Россией

Москва22 ноя Вести.Главу евродипломатии Каю Каллас никогда всерьез не рассматривали в качестве представителя Европейского союза на переговорах с Россией. Об этом пишет газета El País.

Несмотря на ее желание принимать участие в диалоге с РФ, лидеры ЕС с самого начала ориентировались на других кандидатов, говорится в публикации.

По данным издания, европейские страны отказались от идеи сделать Каллас главой делегации не из-за ее жесткой позиции по отношению к Москве или попадания в российские санкционные списки. Ключевую роль сыграл сам формат будущих переговоров.

Отмечается, что Европа решила выступать единым фронтом, и представлять ее интересы должны были либо профильные эксперты, либо непосредственно главы государств. В рамках этой коллективной модели Каллас не рассматривалась как подходящий кандидат для самостоятельной миссии.

Ранее газета The Guardian перечислила три причины отстранения Каллас от переговоров с Москвой.