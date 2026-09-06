Производитель банкоматов рассказал о проверке устройств на вандалоустойчивость Эксперт Жилонов: российские банкоматы испытывают на устойчивость к вандализму

Москва6 сен Вести.Российские банкоматы перед запуском в серию в обязательном порядке тестируются на вандалоустойчивость. Это важный аспект эксплуатации устройства, сообщил в беседе с ИС "Вести" генеральный директор и совладелец компании-производителя устройств самообслуживания Артем Жилонов.

Он подчеркнул, что страна как никогда нуждается в технологическом суверенитете, и его компания в своем сегменте выступает в роли первопроходца.

Прежде чем запустить устройство в серию, мы активно проверяем банкоматы на вандалоустойчивость, потому что вандалоустойчивость – это очень важный элемент эксплуатации банкомата. С ним постоянно соприкасаются как инкассаторы, а это, как вы знаете, такие сильные брутальные мужчины, сервисные инженеры, и вообще клиенты, а порой еще бывают не очень довольные, когда на балансе может быть недостаточно средств пояснил Жилонов

Компания поставляет банкоматы на отечественный рынок на протяжении нескольких десятков лет. География применения ее устройств охватывает территорию от Санкт-Петербурга до Чукотки.