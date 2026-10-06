"Ветбиохим" заявил о сотрудничестве со следствием по делу о вакцине для собак

Производитель вакцины "Мультикан-8" заявил, что содействует расследованию "Ветбиохим" заявил о сотрудничестве со следствием по делу о вакцине для собак

Москва6 окт Вести."Ветбиохим", производящая ветеринарную вакцину "Мультикан-8", заявила, что содействует расследованию и начала внутренние проверки. Об этом агентству РБК рассказали в пресс-службе предприятия.

В компании отметили, что представляют следователям документы и необходимые пояснения.

Мы не будем скрывать результаты либо покрывать провинившихся. Мы хотим объективного расследования, установления виновных и назначения адекватного наказания для них подчеркнули в "Ветбиохиме"

В августе "Ветбиохим" отозвал несколько серий вакцины "Мультикан-8" после сообщений о гибели животных в Ярославской области. Производитель тогда утверждал, что препараты прошли контроль качества, а произошедшее могло быть связано с вмешательством третьих лиц. Позднее компания также сообщала, что в переданных ею на исследование образцах вируса болезни Ауески не обнаружили.

Во вторник прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту использования поддельного паспорта качества на одну из серий "Мультикан-8". Источник журналистов в правоохранительных органах связал расследование с "Ветбиохимом".

Как уточняет агентство, одним из предметов проверки стало попадание возбудителя болезни Ауески в серию № 20 вакцины "Мультикан-8". В образцах препарата, отобранных в Ярославской области, обнаружили живой вирус.

По данным Россельхознадзора, сообщения о серьезных реакциях после применения вакцины поступали и из ряда других регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Белгородскую области, а также Кубань.