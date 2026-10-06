В Москве возбудили дело о подделке паспорта качества вакцины "Мультикан-8" Возбуждено дело о подделке паспорта качества серии вакцины "Мультикан-8"

Москва6 окт Вести.Материалы проверки прокуратуры Москвы стали основанием для возбуждения уголовного дела об использовании поддельного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины "Мультикан-8". Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

По материалам проверки прокуратуры города Москвы возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения говорится в сообщении

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Ранее Россельхознадзор и прокуратура организовали проверку в отношении компании-изготовителя вакцины.