Москва6 октВести.Материалы проверки прокуратуры Москвы стали основанием для возбуждения уголовного дела об использовании поддельного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины "Мультикан-8". Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
По материалам проверки прокуратуры города Москвы возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного примененияговорится в сообщении
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее Россельхознадзор и прокуратура организовали проверку в отношении компании-изготовителя вакцины.