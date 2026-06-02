Фигурантка дела "черных риелторов" может получить 12 лет и штраф в 1,85 млн руб.

Прокурор в Москве запросила 12 лет колонии для участницы "банды хамелеонов" Фигурантка дела "черных риелторов" может получить 12 лет и штраф в 1,85 млн руб.

Москва2 июн Вести.Двенадцать лет лишения свободы, а также штраф в 1,85 млн рублей запросила прокурор для фигурантки дела "банды хамелеонов", известных также как "черные риелторы" Марии Соколовой, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

По совокупности преступлений прошу назначить Соколовой наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион 850 тысяч рублей заявила прокурор

Члены преступной группировки убивали владельцев квартир в столице и захватывали их недвижимость. Соколову по эпизоду пособничества в убийстве представитель гособвинения попросила оправдать: по мнению прокуратуры, женщина виновна только в имущественных преступлениях.

Фигурантка в последнем слове просила суд об условном наказании, поскольку ее младший несовершеннолетний ребенок находится в органах опеки, а старшая дочь недавно родила и нуждается в ее помощи.

Второй фигурант - Владислав Кузнецов, который, согласно материалам дела, выступил подставным покупателем одной из квартир потерпевшей, - должен быть, по версии обвинения, полностью оправдан, что соответствует вердикту коллегии присяжных от 13 мая.

Ранее к лишению свободы уже приговорены другие члены преступной группы - в феврале 2025 года Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Котову и Наталью Еременко к 14 и 6 годам колонии общего режима соответственно.