Москва3 июн Вести.Суд в Москве приговорил участницу "банды хамелеонов" Марию Соколову к 12 годам лишения свободы, передает Telegram-канал "112". Осужденная фигурирует в деле об убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой, пропавшей около 10 лет назад.

Речь идет о громком расследовании в отношении ОПГ, также известной как "черные риелторы". По версии следствия, они убивали владельцев квартир в столице и захватывали их недвижимость. Предполагается, что одной из жертв стала Халяпова, которая имела в собственности сразу три жилплощади.

Муж Соколовой — Вячеслав — арендовал одну из них и помогал с ремонтом других объектов недвижимости. Он вместе со своей супругой Марией планировал убийство Халяповой. Он убил и расчленил ее, а после семья получила доступ к ее счетам и телефону… Вячеслав остается главным подозреваемым и находится в розыске. На суде Мария утверждала, что мужчина мертв говорится в сообщении источника

Отмечается, что Соколова гримировалась и продала квартиры Халяповой, ее помог задержать нотариус, почувствовавший неладное.

Ранее к лишению свободы уже приговорены другие члены преступной группы - в феврале 2025 года Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Котову и Наталью Еременко к 14 и 6 годам колонии общего режима соответственно.