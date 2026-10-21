Москва21 окт Вести.Проректором Оренбургского государственного аграрного университета стал ветеран специальной военной операции России на Украине, участник региональной программы "Герои Оренбуржья" Владимир Урбан. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Еще один профессиональный старт дан в рамках кадровой региональной программы "Герои Оренбуржья" – Владимир Александрович Урбан назначен на должность проректора Оренбургского государственного аграрного университета… Уверен, что опыт, энергия и принципиальность Владимира Александровича помогут Оренбургскому аграрному университету укрепить свои позиции написал губернатор в мессенджере МАХ

До участия в СВО, куда Урбан отправился добровольцем в 2022 году, он возглавлял кафедру в вузе, внося существенный вклад в подготовку будущих работников сельского хозяйства. Награжден медалью "За храбрость" II степени.