Прощание с экс-директором Молодежного театра Алтая пройдет в Барнауле 20 ноября В Барнауле 20 ноября простятся с экс-директором Молодежного театра Алтая

Москва19 ноя Вести.Прощание с бывшим директором Молодежного театра Алтая Татьяной Козицыной пройдет 20 ноября в Барнауле в траурном зале по адресу Аносова, 8. О том, какой запомнит театральный мир Татьяну Федоровну, рассказала информационной службе "Вести" директор краевого театра драмы Любовь Березина.

Это, конечно, был профессионал своего дела… Мы встречались на совещаниях, фестивалях… Она всегда была очень хлебосольной…Ну и, конечно, театр она построила… рассказала Березина

По ее словам, Татьяна Федоровна всегда проявляла заботу о своих артистах, кормила их. Режиссеры, директора, критики ценили ее и за доброту души, и за открытость, хлебосольность. Даже перестав работать в театре, она не потеряла к нему интерес, ездила смотреть постановки.

Татьяна Козицына 16 лет возглавляла Молодежный театр Алтая (до 2011 года – Театр юного зрителя). При ней с театром стали сотрудничать талантливые молодые артисты и режиссеры. В театре появлялись яркие постановки, привлекавшие молодежь и профессиональных критиков. Вместе с земляком, народным артистом Валерием Золотухиным Козицыной удалось получить для театра заброшенное здание ДК, привлечь инвесторов.

После ухода из театра Козицына занималась преподавательской деятельностью, готовила радиоведущих и тележурналистов.

Татьяна Козицына скончалась в возрасте 77 лет в ночь на 18 ноября.