В Петербурге простились с филологом Георгием Левинтоном

Прощание с филологом Георгием Левинтоном прошло в Петербурге В Петербурге простились с филологом Георгием Левинтоном

Москва21 ноя Вести.Церемония прощания с литературоведом, фольклористом, кандидатом филологических наук, профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгием Левинтоном состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

О смерти филолога сообщалось на сайте Европейского университета. Левинтон ушел из жизни 14 ноября накануне своего 78-го дня рождения.

Левинтон родился в Ленинграде, в 1971 году окончил филфак Ленинградского государственного университета. Затем в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, работал в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), который тогда назывался Институтом этнографии АН СССР.

В 1996 году он стал профессором факультета этнологии (ныне - антропологии) Европейского университета. Занимался фольклористикой, этнологией, русской литературой, семиотикой и лингвистикой. Написал более 400 работ по теории фольклора, мифологии и поэтике русского авангарда.

По информации университета, ученого похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге.