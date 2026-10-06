Москва6 окт Вести.Журналист Виктор Левинзон пропал в Ленинградской области, с 5 октября о местонахождении 57-летнего мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

В последний раз пропавшего видели в СНТ "Приютино" во Всеволожском районе. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В ориентировке также уточняется, что Левинзон был одет в синюю кофту на молнии с капюшоном, синие спортивные штаны и зеленые резиновые галоши.

Супруга Левинзона уточнила изданию "Фонтанка", что Левинзон страдает деменцией.

"Он просто ушел из дома, у него деменция. Просто ушел и пошел гулять. И пошел по Рябовскому шоссе в сторону города", — пояснила она.

Левинзон ранее вел спортивные колонки для газеты "Вечерний Санкт-Петербург", последние из которых были опубликованы в сентябре 2024 года, уточняется на сайте издания. Кроме того, он известен среди футбольных болельщиков как один из лидеров фанатского движения "Зенита".