Москвич Кристиан Грэй пропал в Петербурге после концерта В Петербурге после концерта пропал москвич Кристиан Грэй

Москва24 окт Вести.В Санкт-Петербурге две недели продолжаются поиски 36-летнего москвича Кристиана Грэя (настоящее имя Денис Кузнецов). Об этом сообщает канал "112".

Мама пропавшего рассказала, что Денис должен был вернуться домой 4 октября. Но мужчина сдал обратный билет, чтобы купить еды. 9 октября он последний раз вышел на связь.

К поискам Дениса подключились волонтеры. По словам близким, Денис впервые приехал в Петербург и никого там не знает. Денег у него нет. Известно, что мужчина стоит на учете в психдиспансере.