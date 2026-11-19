Пропавшего месяц назад туриста из Петербурга ищут в Северной Осетии

В Северной Осетии ищут пропавшего туриста из Санкт-Петербурга Пропавшего месяц назад туриста из Петербурга ищут в Северной Осетии

Москва19 ноя Вести.В Северной Осетии больше месяца ведутся поиски туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего без вести после восхождения на гору Казбек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Пропал Мурашкин Дмитрий Игоревич, 27.09.1973 г. р., житель Санкт-Петербурга. 4 октября 2026 года он находился в Северной Осетии и планировал восхождение на гору Казбек. Возвращение было запланировано на 9 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что у мужчины темно-русые волосы и худощавое телосложение. Точной информации о его росте нет, по данным правоохранителей, он может составлять 175-190 сантиметров.