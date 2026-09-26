Москва26 сен Вести.Волонтеры Санкт-Петербурга ищут 78-летнего Эдуарда Парвиайнена, который вышел из дома 23 сентября и не вернулся. Об этом поисково-спасательный отряд "Северо-Запад" во "ВКонтакте".

По данным поисковиков, мужчина был одет в коричневую кожаную куртку, черные джинсы, кроссовки и кепку. С собой нес черный рюкзак. В силу возраста ему может требоваться помощь медиков.

Эдуард Парвиайнен – потомок рабочего, который в 1917 году укрывал в своем доме на территории Великого княжества Финляндского революционера Владимира Ленина.