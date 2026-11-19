Прощание с литературоведом Георгием Левинтоном пройдет в субботу в Петербурге

Стала известна дата прощания с литературоведом Левинтоном в Петербурге Прощание с литературоведом Георгием Левинтоном пройдет в субботу в Петербурге

Москва19 ноя Вести.Прощание с литературоведом и фольклористом, профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгием Левинтоном пройдет 21 ноября, в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕУСПб.

Левинтон умер 14 ноября, не дожив до своего 78-летия один день.

Прощание с Георгием Ахилловичем Левинтоном состоится в субботу, 21 ноября, в 12.00 по адресу: Партизанская улица, 8, прощальный зал № 1 приводит агентство слова своей собеседницы

Георгий Левинтон родился в Ленинграде 15 ноября 1948 года. Окончил филфак Ленинградского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию. Сначала трудился в Институте этнографии АН СССР, с 1996-го начал преподавать на факультете этнологии (ныне антропологии) Европейского университета в Петербурге.

Занимался фольклористикой, этнологией, русской литературой, семиотикой и лингвистикой. В круг его интересов входили русский и славянский фольклор. Также исследовал произведения Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой и других поэтов.