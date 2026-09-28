Москва28 сенВести.В Москве Савеловский районный суд приговорил псевдоакушерку Наталью Котлар к 3,5 года колонии общего режима за смерть младенца после домашних родов. Об этом передает ИС "Вести".
По данным следствия, ребенок блогера Аиши Ереминой погиб по вине Котлар - она не смогла вовремя оказать ему помощь, поскольку не имела медицинского образования.
Именно по ее вине, как считает следствие, погиб малыш из-за того, что она не смогла вовремя оказать ему помощь, ибо не имела никакого медицинского образованиясообщает корреспондент ИС "Вести"
Помимо срока, суд обязал Котлар выплатить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям погибшего ребенка - блогеру Аише Ереминой и ее супругу.
Котлар принимала роды на дому, имела свой центр и пропагандировала естественные роды без врачей и медицинской помощи.