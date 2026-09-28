Псевдоакушерка Котлар получила 3,5 года за гибель младенца при домашних родах

Псевдоакушерку Наталью Котлар отправили в колонию за смерть новорожденного Псевдоакушерка Котлар получила 3,5 года за гибель младенца при домашних родах

Москва28 сен Вести.В Москве Савеловский районный суд приговорил псевдоакушерку Наталью Котлар к 3,5 года колонии общего режима за смерть младенца после домашних родов. Об этом передает ИС "Вести".

По данным следствия, ребенок блогера Аиши Ереминой погиб по вине Котлар - она не смогла вовремя оказать ему помощь, поскольку не имела медицинского образования.

Именно по ее вине, как считает следствие, погиб малыш из-за того, что она не смогла вовремя оказать ему помощь, ибо не имела никакого медицинского образования сообщает корреспондент ИС "Вести"

Помимо срока, суд обязал Котлар выплатить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям погибшего ребенка - блогеру Аише Ереминой и ее супругу.

Котлар принимала роды на дому, имела свой центр и пропагандировала естественные роды без врачей и медицинской помощи.