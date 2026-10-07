На мировом рынке сохраняется тенденция на снижение цен на пшеницу

Пшеница дешевеет в мире На мировом рынке сохраняется тенденция на снижение цен на пшеницу

Москва7 окт Вести.В период с 29 сентября по 7 октября мировой рынок пшеницы продолжает определяться трендом на снижение цены. Об этом заявили специалисты аналитического центра "Русагротранса".

В беседе с агентством "Интерфакс" эксперты раскрыли, что американская пшеница (SRW) за неделю опустилась в цене на $9 и торговалась по стоимости $287 за тонну. Показатели французского зерна составили $271 за тонну (ниже на $2), австралийского – $290 (ниже на $10), аргентинского – $250 (ниже на $1). Однако стоимость румынской пшеницы на мировом рынке не изменилась за неделю и осталась на уровне $286 за тонну.

Аналитики добавили, что на биржевые котировки существенно влияют продолжающиеся атаки на торговые суда в акватории Черного моря.

Ранее президент Болгарии Илияна Йотова призвала начать консультации по безопасности и ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Причиной стали атаки беспилотников на торговые суда.