Москва15 авг Вести.Азиатские покупатели сельхозпродукции переходят к альтернативным поставщикам на фоне напряженной ситуации в Черном море, которая приводит к сокращению экспорта из региона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Индонезия уже закупила партию австралийской пшеницы на два первых месяца осени. При этом, как утверждается, другие страны Юго-Восточной Азии также забронировали зерно из Австралии. Импортеры из Бангладеш запросили предложения из Румынии, запросы также поступают североамериканским поставщикам, пишет агентство.

Индия, в свою очередь, из-за задержек поставок черноморского подсолнечного масла начала закупки пальмового, соевого и рапсового масла в Аргентине и странах Прибалтики.

В статье говорится, что перебои в поставках произошли в пиковый момент сезона, когда черноморская пшеница дешевеет и доминирует на мировом рынке.

Ранее украинское министерство аграрной политики заявило, что экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в 2026–2027 годах может сократиться на 50% из-за блокировки морских портов.

Как рассказывал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, зарубежные суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты. Газета Financial Times также отмечала, что Киев столкнулся с трудностями в экспорте зерна через Черное море.