Москва16 сен Вести.Психолог Александра Миллер заявила, что инициативность и умение слушать помогут мужчине сохранить любовь женщины. Слова эксперта приводит издание NEWS.ru.

Как правильно сохранять любовь партнерши? Женщина, рассказывающая о трудном дне, чаще всего ищет не решения, а подтверждения, что находится не одна сказал психолог

По ее словам, понимание этого мужчиной укрепляет отношения прочнее, чем "щедрый дар". Миллер назвала присутствие более редкой "валютой", чем щедрость.

Кроме того, психолог указал на важность инициативы, а также признания не только внешности, но и мыслей, вкуса, усилий, самого присутствия избранницы.

Специалист также добавила, что мужчине не стоит воспитывать женщину, если он хочет любви с ее стороны. Как выразилась психолог, мужчине нужно "выбирать" эту женщину.

Ранее психолог Любовь Наумова в беседе с ИС "Вести" рассказала, почему люди стали чаще делиться переживаниями в чат-ботах.