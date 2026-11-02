Психолог рассказала, как выбрать настольную игру, которая заинтересует ребенка Психолог Глагола рассказала, как правильно выбрать настольную игру для ребенка

Москва2 ноя Вести.Интерес ребенка к настольной игре определяется не только ее сложностью, возрастными рекомендациями или популярностью персонажей, но и тем, насколько увлечены процессом игры взрослые. Об этом в разговоре с RT рассказала детский и семейный психолог Светлана Глагола.

Если родители участвуют в игре без желания, дети быстро замечают это и сами теряют интерес, отметила эксперт.

Очень часто родители садятся играть с ребенком, потому что считают это необходимым, хотя самим им совершенно неинтересно... Дети быстро чувствуют такое отношение, и их собственный интерес тоже пропадает сказала она

По словам психолога, при выборе настольной игры важно учитывать предпочтения всех участников. Если взрослому не нравится формат с перемещением фишек по игровому полю, можно выбрать задания на скорость, поиск предметов или совместное разгадывание загадок. Положительный настрой родителей помогает поддерживать вовлеченность ребенка.

Эксперт также предостерегла от покупки слишком сложных игр, рассчитанных на более старший возраст. Если ребенок не понимает правил и не может полноценно участвовать в процессе, интерес быстро сменяется раздражением. Не стоит ориентироваться исключительно и на известных мультгероев: популярные у сверстников персонажи могут оставить конкретного ребенка равнодушным.

Для первых партий Глагола рекомендовала выбирать короткие игры с понятными правилами и наглядным результатом действий. Если ребенку сложно дожидаться своей очереди, взрослые могут предложить ему считать клетки, наблюдать за изменениями на игровом поле или следить за тем, чтобы остальные участники соблюдали правила.