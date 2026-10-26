Москва26 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревался в преддверии парламентских выборов 27 октября заполучить поддержку со стороны русскоязычной диаспоры. Именно этим и был обусловлен разговор политика с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), заявил ИС "Вести" публицист и писатель Роман Антоновский.

Как мы знаем, есть достаточно большая группа русскоязычных евреев, выходцев с территории России и других бывших республик Советского Союза, которые, наверное, к сожалению, росли на бездарных песнях Макаревича. И их, возможно, Нетаньяху как раз и хочет использовать в предвыборной кампании, их он, наверное, считает лидерами общественного мнения для достаточно большой диаспоры русскоязычных евреев заметил эксперт

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Макаревича. Она указала на противоречие в заявлениях артиста, который ранее заявлял, будто он не приемлет насилие во внешней политике, однако теперь высказывается за силовые методы.