Москва26 окт Вести.Публицист и писатель Роман Антоновский в комментарии ИС "Вести" рассказал о странной черте либералов, покинувших Россию. В частности, отметил он, иноагенты, критикующие РФ за рубежом, ранее получали от России почет, уважение и славу.

Я придумал даже такой термин – "этнические либералы". У них есть странная черта: вроде бы Россия дала им все, как, например, тому же Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов - прим. ред.), но по отношению к России они всегда были в лучшем случае космополитами, людьми без родины. А в худшем случае - русофобами и критиками нашей страны. Но когда они переезжают в страну, откуда родом их предки, например, в Израиль, то там российский либерал вдруг оказывается ярым еврейским националистом и сионистом заявил Антоновский

Фактически, добавил он, певец Макаревич своими заявлениями лишь подтверждает, что он выступает окончательно против России.

У таких людей, как Макаревич, в риторике одновременно сочетается ненависть к России, поддержка Украины и поддержка всех западных антироссийских санкций. И одновременно же у них ярая поддержка любых самых бесчеловечных действий Израиля и нападений израильской армии на соседнее государство. Я думаю, это его искренние убеждения, когда сионизм сочетается с русофобией заметил он

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Макаревича, указав на его внезапно исчезнувший пацифизм. Поводом послужила опубликованная в израильских СМИ беседа музыканта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Они обсуждали отношения Израиля с Ираном и вопросы безопасности страны.