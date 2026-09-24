Пушилин: демократия на Украине закончилась в 2014 году

Пушилин прокомментировал целесообразность митингов за Федорова на Украине Пушилин: демократия на Украине закончилась в 2014 году

Москва24 сен Вести.Демократия на территории Украины закончилась в 2014 году, все, что было после этого, можно считать "хорошо срежиссированным симулятором". Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Так он прокомментировал целесообразность проведения на Украине митингов в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

Демократия или, скажем, ее некие очертания, которые даже были на Украине, они закончились в 2014 году. Все остальное, что было после этого, - в лучшем случае хорошо срежиссированный симулятор сказал Пушилин

По мнению главы ДНР, судьба Федорова будет решаться далеко за пределами Украины, но никак не самими украинцами.

Ранее Федоров заявил, что в июне предлагал главе киевского режима Владимиру Зеленскому провести выборы, однако тот отказался из-за возможного участия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.