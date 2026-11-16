Москва16 нояВести.Жители ДНР посмотрели документальный фильм "Здесь звучит молитва", посвященный православным храмам Донбасса. Подробности о том, как картину встретили жители, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Тепло очень встретили. Это все про нашу жизнь, потому что с 2014 года как раз мы наблюдаем, что у нас были повреждены, а где-то частично, а где-то полностью разрушены более ста храмов, и теперь идет вот такое восстановление планомерное. Также фильм касается вот как на это реагировали, что переживали и что переживают священнослужители, которые с риском для жизни выполняют [свои обязанности], службы проводят, и людей вдохновляют, и нужные слова находятсообщил Пушилин
Глава региона также отметил, что на сегодняшний день общими силами восстановлено более 60 храмов, и эта работа продолжается.