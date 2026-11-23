Москва23 нояВести.В зоне боев у города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) остается много участков с серыми зонами из-за огромного числа беспилотников, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в районе Красного Лимана идут постоянные боестолкновения, так как противник там имел возможность очень серьезно укрепиться.
И здесь очень много участков с так называемыми серыми зонами, потому что количество беспилотников просто зашкаливает. Здесь наши подразделения также сдерживают контратаки противника и стараются улучшить свои позициизаявил Пушилин
Также глава ДНР рассказал о напряженной обстановке на добропольском направлении.