Пушилин: в районе Красного Лимана есть много участков с серыми зонами

Пушилин сообщил о большом количестве серых зон в районе Красного Лимана Пушилин: в районе Красного Лимана есть много участков с серыми зонами

Москва23 ноя Вести.В зоне боев у города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) остается много участков с серыми зонами из-за огромного числа беспилотников, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в районе Красного Лимана идут постоянные боестолкновения, так как противник там имел возможность очень серьезно укрепиться.

И здесь очень много участков с так называемыми серыми зонами, потому что количество беспилотников просто зашкаливает. Здесь наши подразделения также сдерживают контратаки противника и стараются улучшить свои позиции заявил Пушилин

Также глава ДНР рассказал о напряженной обстановке на добропольском направлении.