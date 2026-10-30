Глава ДНР рассказал о большом количестве "серых зон" у Святогорских лесов Пушилин рассказал о "серых зонах" у Святогорских лесов из-за активности дронов

Москва30 окт Вести.У Святогорских лесов образовалось большое количество "серых зон" в связи с высокой активностью беспилотников. Там российским военнослужащим пока трудно находиться, а украинским войскам уже невозможно. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Естественно, там [у Святогорских лесов] есть большие участки, которые являются серой зоной: нашим бойцам пока трудно там находиться, а противнику уже невозможно. Количество беспилотников огромное заявил Денис Пушилин

Вместе с тем Вооруженные силы Украины постоянно пытаются контратаковать позиции российских войск в районе Святогорска, где расположены леса, а непростой рельеф местности используют обе стороны.