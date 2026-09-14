Пушилин сообщил о боях в многоэтажках и частном секторе Доброполья ВС РФ ведут бои в многоэтажках и частном секторе Доброполья

Москва14 сен Вести.Бои идут в южной части многоэтажной застройки и в частном секторе Доброполья в ДНР. Об этом заявил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

По его словам, после освобождения Новогришино у подразделений ВС РФ появилась возможность еще с одной стороны подходить к Доброполью, "которое сейчас освобождается".

Сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполье, в южной части многоэтажной застройки. Боевые действия уже разворачиваются и в частном секторе, который расположен в северной части сказал Денис Пушилин

Он отметил, что Доброполье — это один из ключевых населенных пунктов, который являлся частью артерии и важным узлом для Славянско-Краматорской агломерации.