Путин: экономика России входит в число ведущих в мире Путин: экономика России входит в список ведущих мировых экономик

Москва19 ноя Вести.Экономика России входит в число ведущих мировых экономик, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай).

Наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мира подчеркнул Путин

ВВП России вырос за последние три года более чем на 10%, пояснил президент.

Путин заявил также, что Россия стала "мировым рекордсменом" по количеству введенных против нее ограничительных мер, однако достойно прошла испытания санкциями.

Президент напомнил, что государственный долг России находится в пределах 17% объема ВВП, это один из самых низких показателей в мире.