Москва19 нояВести.Экономика России входит в число ведущих мировых экономик, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай).
Наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мираподчеркнул Путин
ВВП России вырос за последние три года более чем на 10%, пояснил президент.
Путин заявил также, что Россия стала "мировым рекордсменом" по количеству введенных против нее ограничительных мер, однако достойно прошла испытания санкциями.
Президент напомнил, что государственный долг России находится в пределах 17% объема ВВП, это один из самых низких показателей в мире.