12:03 07 сентября 2026 12:14 07.09.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПутин и Алиев в телефонном разговоре договорились активизировать контактыПутин и Алиев в телефонном разговоре договорились активизировать контактыСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква7 сенВести.Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Читайте такжеПутин поговорил по телефону с президентом Сирии12:24 26 авгПутин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали13:23 19 авгПутин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ12:57 7 авгПутин созвонился с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ21:02 6 авгПутин и Алиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение сотрудничества12:01 28 июлПутин и Токаев обсудили вопросы развития стратегического партнерства14:42 30 июнПутин заявил, что находится в постоянном контакте с представителями войск на СВО16:29 12 июнПутин высказался об отношениях России и Азербайджана21:23 4 июнПолитикаВнешняя политика07.09.2026