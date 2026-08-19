Москва19 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой по инициативе малийской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой говорится в сообщении

В ходе беседы Гойта поблагодарил Россию за значительную поддержку в укреплении безопасности Мали и борьбе с международным терроризмом, в том числе с атаками вооруженных экстремистских группировок.

Лидеры договорились продолжать координацию усилий для обеспечения стабильности как в Мали, так и в Сахаро-Сахельском регионе в целом.

Также стороны подробно обсудили основные вопросы двусторонней повестки. Они намерены активнее развивать политический диалог и контакты на разных уровнях, а также способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.