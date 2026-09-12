12:14 12 сентября 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПутин и Моди во время совместных поездок в машине обсуждают самые острые темыПутин и Моди во время совместных поездок в машине обсуждают самые острые темыСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква12 сенВести.Об этом ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.Читайте такжеПесков рассказал об "автомобильной дипломатии" Путина12:08 Путин в Нью-Дели рассказал Моди о переговорах с посредниками из США по Украине18:10 11 сенНа встрече Путина и Моди может быть затронута тема Украины09:57 11 сенПесков назвал повод для частых встреч Путина и Моди09:53 11 сенУшаков назвал разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером конструктивным14:45 9 сенУшаков: с кардиналом Дзуппи обсуждаются в основном гуманитарные вопросы20:09 1 сенПесков поделился, что не боится ездить в кортеже Путина на высокой скорости16:51 30 авгБлижайший визит Кушнера и Уиткоффа в РФ был одобрен президентами, заявил Ушаков11:08 18 июнПолитикаВнешняя политика12.09.2026