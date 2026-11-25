Путин и султан Брунея подписали декларацию о стратегическом партнерстве стран Путин и султан Брунея приняли декларацию о стратегическом партнерстве государств

Москва25 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах выступили за дальнейшее развитие двусторонних отношений и сохранение тесного диалога. Об этом говорится в совместной декларации о стратегическом партнерстве стран, принятой лидерами государств.

Согласно документу, стороны намерены продолжать взаимодействие в рамках существующих механизмов сотрудничества. Путин и Болкиах также призвали профильные министерства и ведомства продолжать укреплять обмены и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, лидеры приветствовали 35-летие установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также принятие Казанской декларации. Стороны отметили необходимость дальнейшей координации в рамках Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности и других объединений.

Государственный визит султана Брунея в Москву состоялся 25 ноября и стал его девятой личной встречей с Путиным. Во время переговоров обсуждались перспективы расширения политических и экономических связей. Глава российского государства заявил, что товарооборот РФ и Брунея в 2026 году превысит 1 млрд долларов.