Сикорский: Трампу придется выбирать между Путиным и Навроцким

Путин или Навроцкий: Сикорского беспокоит выбор Трампа Сикорский: Трампу придется выбирать между Путиным и Навроцким

Москва25 ноя Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире программы Polskie Radio III (Trójka) прокомментировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Встреча Трампа и Путина состоялась 19 ноября в Шэньчжэне и продлилась менее часа.

У президента Трампа, очевидно, как минимум два друга: Путин и президент Навроцкий. Меня беспокоит, кого из них он выберет, если до этого дойдет сказал он

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на ситуацию, написав в соцсети X: "Боже, храни нас от таких друзей".

Ранее в Китае предположили, зачем Трамп публично назвал Путина своим другом.