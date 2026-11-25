Москва25 нояВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире программы Polskie Radio III (Trójka) прокомментировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Встреча Трампа и Путина состоялась 19 ноября в Шэньчжэне и продлилась менее часа.
У президента Трампа, очевидно, как минимум два друга: Путин и президент Навроцкий. Меня беспокоит, кого из них он выберет, если до этого дойдетсказал он
Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на ситуацию, написав в соцсети X: "Боже, храни нас от таких друзей".
Ранее в Китае предположили, зачем Трамп публично назвал Путина своим другом.